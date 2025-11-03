秋田を物語の舞台にした作品や秋田の文化、自然などを題材にした作品の中から優れたものを選ぶ、毎年恒例の県主催の文学賞が発表され、2日に表彰式が行われました。県は毎年11月に県民が読書に親しんでもらうための様々な取り組みを行っています。秋田が物語の舞台になっている作品や、秋田の文化や自然を題材にした作品から優れたものを選ぶ「ふるさと秋田文学賞」もその取り組みの一環で2日、秋田市内で表彰式が行われました。今