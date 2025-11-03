国や公共に対し功労があった人に贈られる秋の叙勲の受章者が発表されました。県内在住者は55人が受章します。顕著な功績を挙げた人に贈られる旭日小綬章を受章したのは、秋田県建築士会の会長を務めた秋田市の淡路孝次さん75歳と元秋田県薬剤師会会長で由利本荘市の大越英雄さん71歳の2人です。長年にわたって公務に従事した人に贈られる瑞宝小綬章は、県の健康福祉部長を務めた秋田市の市川講二さん73歳と秋田高専の名誉教授伊藤