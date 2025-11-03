プリンセス・クルーズは、2027年日本発着クルーズを2027年3月6日から11月13日まで展開する。日本建造の姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」の2隻体制で就航し、サファイアは東京を母港とする。期間中に41出発日を設け、韓国と台湾を含む3か国35都市へ寄港する。春の桜鑑賞航路、西日本と韓国を巡る夏祭り連動クルーズ、両船が並走する熊野大花火大会観覧航路など多彩な行程を設定した。サファイアでは