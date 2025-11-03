阪神は３日、岩貞祐太投手が今季中に取得した海外ＦＡ権を行使せず、来季も残留することを発表した。３年契約最終年の今季は２９試合の登板で３勝１敗４ホールド、防御率２・１２。前年２試合の登板に終わった悔しさを糧に、ベテランとしてブルペン陣を支えリーグ優勝に貢献した。