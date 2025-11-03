女優の紅ゆずる、タレントのゆうちゃみが３日、大阪市内で開催された「御堂筋ランウェイ２０２５」に登場した。大阪・関西万博の日本館のユニホームを着て登場した紅は「大阪出身なので、御堂筋はよく歩くんですけど、こんな真ん中を歩けて大変感動しました」と、にっこり。大阪の町並みを見ながらのランウェイに「違う景色に見えました。パリみたいでした」と興奮した。大阪ヘルスケアパビリオンのユニホームで歩いたゆうちゃ