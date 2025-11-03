胎内市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるニワトリが見つかりました。県は対策本部を設置するとともに詳しい検査を進めています。 県によりますと、3日朝、胎内市にある採卵用のニワトリを飼育する養鶏場から「死んでいるニワトリが多い」と県に通報がありました。 簡易検査の結果、10羽のうち9羽でA型鳥インフルエンザの陽性を確認。現在、遺伝子検査を行っていて陽性が判明した場合は、11月4日午前8時から殺処