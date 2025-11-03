テレビ東京の角谷暁子アナウンサー（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。出産報告から約3カ月、印象変わった近影を公開した。今年7月30日に第1子出産を報告している角谷アナ。「ベビーカーでのお出かけにもだいぶ慣れてきました」とつづった。「産後少し余裕が出てきて、縮毛矯正をかけたら朝の支度が大幅に楽になりました！！」と真っすぐに肩の下まで伸びた黒縁メガネの近影を公開した。「この日も子供のお世話に追