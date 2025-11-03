¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¥ß¥É¥ëµé·è¾¡5²óÀïº´¡¹ÌÚ³×¡ÔTKO4²ó0Ê¬49ÉÃ¡Õ¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡Ê¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î3ÆüÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç11³¬µé¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥É¥ëµé5²óÀï¤Ç¤ÏÁ°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê24¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤ÎÄï¡¦³×¡Ê20¡áÆ±¡Ë¤¬¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡Ê30¡á¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¡Ë¤ò4²óT