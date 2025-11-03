「川口市営第１１回３節」（４日開幕、川口）地元新鋭の運天諒雅（２１）＝川口・３８期＝が好調だ。４節前の１０月６〜８日の川口ナイターレースでデビュー初優出、前節（１０月２８〜３０日）でも連勝で勝ち上がり、優勝戦は３着と結果を残している。「前節は流れが良かった。うれしい。タイヤが食いついて開けられる」と納得の表情を浮かべる。初日は３番車での登場。これまでの逃げではなく、前を抜いていくレースとなる