05年に急性骨髄性白血病のため38歳で亡くなった歌手本田美奈子.さんの追悼イベント「2025LIVEFORLIFE音楽彩」が3日、都内で行われ、松本伊代（60）、早見優（59）ら21アーティストが登場した。白血病をはじめとする難病患者の支援を目的に開催しているイベント。18回目となる今年は、美奈子さんの没後20年、デビュー40周年の節目となる。本番前に行われた取材会で、85年同期デビューの森口博子（57）は「美奈子ちゃんが天国