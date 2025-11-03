街は一足早いクリスマスムードです。3日、金沢市の中心部では、クリスマスツリーがお目見えし、点灯式が行われました。 「3・2・1・点灯！」金沢市の中心部、片町きらら広場にお目見えしたのは、高さ約10メートルの大きなクリスマスツリーです。 ことしはイルミネーションのLEDを一新していて、1分ごとに色や光り方が変化します訪れた人は、一足早いクリスマスムードに心を弾ませていま