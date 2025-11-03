¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/03¡Û¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬11·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤ÎÍÄ¾¯´ü¤äºÇ¿·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¸µºÊ¡¢Ì¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò½ËÊ¡ÌÚ²¼¤Ï¡ÖËèÆüÄ¶¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÁ´ÎÏ¤Êhappy girl Makana¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£»º¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤äÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Öº£Æü¤ÏÂç¹¥Êª¤Ê¥¹¥Ú¥¢