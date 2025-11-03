大阪屋備前市香登西 アメリカ・メジャーリーグワールドシリーズでMVPを獲得した備前市出身のドジャース・山本由伸投手。その地元・備前市のゆかりの場所には多くの人が訪れていました！ 山本由伸投手が子どもの頃に通ったという、地元・備前市の「大阪屋」。 たくさんの野球ファンも訪れていました！ （訪れた人は―）「きのうは由伸選手がMVPをとったり大活躍していたんで