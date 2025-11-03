【北京＝東慶一郎】日本と中国の団体が毎年実施している「日中共同世論調査」の結果公表が延期されたことが３日、分かった。日本の民間団体「言論ＮＰＯ」によると、北京で４日、中国側の「中国国際伝播集団」と共同で記者会見を行う予定だったが、１日に中国側から「公務の都合で担当者が不在」との理由で延期の申し入れがあったという。１７日に公表する方向で再調整している。中国外務省は１日、高市首相が韓国・慶州での