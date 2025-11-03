全米最大の都市、ニューヨークの市長選挙があす4日行われます。激戦の先頭を走っているのは、34歳でイスラム教徒のマムダニ氏です。この異色の候補、どんな選挙戦を展開しているのでしょうか？選挙戦終盤の先週木曜日。記者「まもなく午前0時ですが、駅前に多くの報道陣が集まってきました」そこに現れたのは、マムダニ候補（34）です。マムダニ候補「夜勤後の看護師や病院を訪ねたりして、夜間に働く人々を取り残さないような市長