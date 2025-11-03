北京前沿金融監督管理科学技術研究院は10月29日、2025金融フォーラムの年次総会で「2025グローバルフィンテック中心都市報告」を発表した。報告書によると、2025年グローバルフィンテック中心都市トップ50ランキングでは、トップ10都市（ここで言う「都市」は代表的都市・地域を指す。以下同）は上から順に、北京、ニューヨーク、サンフランシスコ（シリコンバレー）、ロンドン、上海、深セン、杭州、シンガポール、香港、パリとな