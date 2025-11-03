トランプ米大統領は11月2日、米大統領専用機「エアフォースワン」の機内で、ウクライナにトマホークミサイルを提供するかどうかについて、目下「真剣に検討していない」と表明しました。また、「双方は依然として激しい戦闘を展開しており、いわゆる決定打はない」と述べました。米国や欧州の複数の関係者が10月31日に明らかにしたところによると、米国防総省はウクライナへのトマホークミサイル提供が米国の在庫に悪影響を及ぼさ