よろこびや感動に包まれるディズニーの物語をテーマにしたホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」が、11月13日（木）〜2026年1月4日（日）の期間、東京・丸の内エリアで開催される。【写真】新作映画の世界観たっぷり！ 『ズートピア2』のモニュメント■モニュメントは全6拠点今回開催される「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025『Disney JOYFUL MOMENTS』」は、ディズニー作品の“JOYFUL