国の無形文化財へ登録される見通しとなった石川伝統の「加賀料理」。高校生たちにその料理技術を学んでもらおうと、金沢市内の料亭で研修が行われました。 創業130年を超える金城樓。石川伝統の加賀料理を受け継いできた老舗料亭です。厨房の一角には、食材と格闘する2人の高校生の姿が… 三重県の相可高校3年生の、宇井真優さんと今井笑琉さんです。ふたりはことし8月に、金沢市内で行われた和食の日本一を決める大会「WASH