世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ブラジルの「麻薬組織の掃討作戦“過去最多”の犠牲者…132人死亡」についてです。◇南米ブラジルのスラム街。激しい銃声が鳴り響き、銃を構える警察官の姿が…。先月28日に行われたのは、麻薬組織を標的にした大規模な掃討作戦です。上半身裸で連行される人々。作戦にはあわせて2500人の治安部隊が投入されましたが、多くの死傷者を出し、警察側にも被害が及びました