プロ野球・阪神は3日、海外FA権を取得していた岩貞祐太投手が残留を決定したことを明かしました。岩貞投手は2013年ドラフト1位で横浜商科大から阪神に入団。今季34歳を迎えた12年目の左腕です。昨年はキャリア最少の2登板にとどまるも、今季は29試合に登板。4ホールドを含む防御率2.12をマークしました。今季、海外FA権を取得していましたが残留を決断しました。阪神では前日2日、国内FA権を取得していた植田海選手が残留を発表し