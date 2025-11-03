イスラエルは3日、イスラム組織ハマスから引き渡された人質3人の遺体の身元が確認されたと発表しました。残る人質は8人です。イスラエルは3日、イスラム組織ハマスから引き渡された3人の遺体を検査した結果、身元が確認できたと発表しました。ハマスはこれに先立ち2日、人質3人の遺体がパレスチナ自治区ガザ南部のトンネルで見つかったと明らかにしています。これにより、ガザ地区に残る人質は8人となりましたが、戦闘が激しかった