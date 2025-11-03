柄本明が77歳の誕生日を迎えた3日、都内で開催中の東京国際映画祭ガラ・セレクションに出品された日米合作映画「レンタル・ファミリー」（HIKARI監督、26年2月27日公開）アジアンプレミアに登壇。劇中で娘を演じた真飛聖（49）から花束を贈られた。喜寿を迎え、紫色の花束を贈られた柄本は、マイクを使わず「気を使っていただき、ありがとうございます！（作品を）宣伝して下さい」と呼びかけた。「レンタル・ファミリー」は、22