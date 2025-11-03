俳優の寺田心（17）が2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。反抗期を振り返った。中学2年のころの反抗期について聞かれると「客観的に見て『これって反抗期なんだろうな』って、すごい思ってた時期もちゃんとあって。ちゃんと男の子でした」と明かした。MCの山崎育三郎（39）から「例えばどういう状況でした？」と聞かれると「物片付けなくて怒られて、『え？』ってなってる時もあったし。親と口論に