ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は３日、１２Ｒで優勝戦が行われ、３号艇の勝浦真帆が１着。通算５回目、今年３回目の優勝を飾った。また、団体戦はレディース（紅組）が最終日も優勝戦で１２ポイントを獲得するなど着実にポイントを加算。４０対２８で制した。優勝戦は枠なりの３対３。２号艇の中島航がコンマ０２のＦ。飛び出した中島に１号艇の高憧四季が飛びつき、その内に生