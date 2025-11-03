体操男子で今月の世界選手権個人総合で３連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が３日、都内で日本生命主催のイベントに参加した。「サスティナビリティー」をテーマに子供たちとスポーツ教室や、ワークショップを行った。「子供たちの笑顔を見て僕も面白く、楽しくできた」と振り返った。普段から地球温暖化に対し、ゴミの分別を徹底する。加えて競技で使用する消耗品をできる限り長く使うなど、環境問題に