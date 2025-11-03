ドラゴンゲート２日の大阪大会で、新人の新橋二郎がデビュー戦でいきなり王者になるという珍事が発生した。「戦うサラリーマン」の異名を取る新橋は、デビュー戦でお笑いゲート王者のくいしんぼう仮面に挑戦した。スーツ姿で入場するとボディーチェックでケータイを没収され「電話がかかってきたらどうするんですか」と抗議。さらにゴングが鳴ると対戦相手と名刺交換しようとしてナックルを浴びるなど、随所にサラリーマンらしい