女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が、大怪獣・ボジラ（２２）に圧殺された。これまで大怪獣ボジラからの対戦要求を断り続けてきた鹿島だったが、玖麗さやかに促された＆ボジラの英語を理解できなかったことにより、一騎打ちを承諾。３日の大田区総合体育館大会でボジラとシングルマッチで激突した。身長１８３センチで体重９１キロのボジラに対し、鹿島は身長１６３センチ、体重４５キロでプロレス界イチの省エ