１０月下旬に両股関節の手術を受けた巨人・吉川尚輝内野手が３日、秋季キャンプが行われているジャイアンツ球場とジャイアンツタウンスタジアムに姿を見せた。「トレーナーの方々の指示に従って、慎重にやりながらも一日でも早く（完治できるように）という感じです」とエクササイズなどのリハビリを開始した。先月２０日に右側股関節、２７日に左側同箇所を手術。今季は１０７試合出場で打率２割７分７厘、３本塁打、３２打点