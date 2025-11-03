ヤクルトの池山隆寛監督が内野コンバートを明言している内山壮真捕手が、秋季キャンプ２日目のシートノックで遊撃の守備に就いた。星稜時代は２年生の夏まで遊撃手を務めていたが、同年秋から本職の捕手に再転向。プロ入り後は捕手や外野手として試合に出場しており、公式戦で遊撃手を務めたことはなかった。この日は約３０分間、遊撃の守備をこなすと「高校時代やっていたので、一番内野の中ではやりやすいじゃないですけど。