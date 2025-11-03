Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç·òµ¤¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢éðÀî¼Â²Ö¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖOne Thousand and One Nights¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¡£¥âー¥É¤ÊÁõ¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸÷¤È±Æ¤ò¤Þ¤È¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸¸ÁÛÅª¤ÇÄ©È¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ÎÊÑ²½¤ËSNS¤Ï¤¹¤°È¿±þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ð¤±¤Æ¤ë¡×¡Öáã¤ì¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö¡ØÈþ¡Ù²á¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×