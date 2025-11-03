ウインターカップ2025 岡山県予選 男子決勝関西 対 岡山商大付笠岡総合体育館 高校バスケの全国大会ウインターカップへの出場を懸けた戦いが岡山で行われ、2日、代表校が決定しました。 男子は関西と岡山商大付が決勝で対戦。 準決勝では試合残り0.5秒で逆転し、勝利を収めた関西。勢いそのまま、エースの河中やゲームキャプテンの道谷を中心に攻守がかみ合い、3連覇を狙う商大付相手に