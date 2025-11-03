世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「逃走男は“殺人犯”暴走バイクの逃走劇…衝撃の結末」についてです。◇アメリカ・カリフォルニア州の多くの車が行き交う道路。その中をすりぬけるようにして、1台のバイクが猛スピードで走っていきます。次々と車を追い抜くバイクの運転手。この男は、家庭内暴力で通報され、自宅に駆けつけた保安官代理を射殺し逃走したとみられています。警察もバイクで