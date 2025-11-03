JKAは3日、SG「第40回スーパースター王座決定戦トライアル戦」（12月27〜31日、川口）の出場選手16人を発表した。青山周平（伊勢崎）鈴木圭一郎（浜松）佐藤励（川口）黒川京介（川口）有吉辰也（飯塚）松尾啓史（山陽）金子大輔（浜松）鈴木宏和（浜松）佐藤摩弥（川口）荒尾聡（飯塚）中村雅人（川口）早川清太郎（伊勢崎）佐藤貴也（浜松）伊藤信夫（浜松）吉林直都（浜松）篠原睦（飯塚）※補欠は1位から高橋貢、丹村飛竜、