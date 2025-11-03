（アナウンス）「東西線は変電所による電力障害のため全線で運行停止しています。再開のめどはたっていません」真っ暗な車内の様子。電光掲示板も消えています。札幌市交通局によりますと、１１月３日午後３時すぎ、札幌市白石区南郷７丁目の変電所で電力障害があり、地下鉄東西線の全線で運転が見合わせとなりました。（利用者）「掲示板を見て気づきました。まさかこんなことになっているとは。早く復旧してほしい」運転見合わせ