【その他の画像・動画等を元記事で観る】 E-girlsのリーダー佐藤晴美がプロデューサーを務める新ガールズグループオーディション『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』のテーマソング「one-way runway(14 girls ver.)」が本日、11月3日に配信が開始された。 ■「one-way runway(栄光への滑走路)」を歩んでほしいという佐藤晴美の候補生への思いが詰め込まれた楽曲 「one-way r