3連休中もクマの被害がおさまりません。秋田県では3日、クマに襲われたとみられる遺体が山の中で見つかりました。■住宅街にもクマ人的被害相次ぐ秋田市の住宅街。クマがいたのは、“家の目の前”でした。警察によりますと、3日午前5時半ごろ、出勤のため車に乗ろうとした男性が2頭のクマと鉢合わせ。男性は額から出血するなどのケガをしました。その後、クマの行方は分かっていません。3日は秋田県大仙市でも、散歩中の男性がク