札幌市の私立の幼稚園で、教職員ら８人が一斉に退職していたことが分かりました。保護者に知らされたのは退職の前日とあって、園児の預け先などを巡って混乱が広がっています。（園長）「この度は私の管理不行き届きのために、いろんな皆さんに心配をかけて大変申し訳ないと思っています。退職届は理由はちゃんと細かく書いてくれた人は誰もいなかった」（保護者）「１１月４日以降の保育体制がどうなるか知りたいんですけども」（