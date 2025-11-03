2023年にコンビニ限定で発売され話題になった「桔梗信玄餅アイスバー」が、再発売されることになりました。山梨銘菓「桔梗信玄餅」と赤城乳業のコラボで誕生した本商品は、きな粉味のアイスキャンディーの中に、もち菓子、黒蜜ソース、きな粉アイスが入っています。アイスバーで桔梗信玄餅の味わいを再現した、桔梗信玄餅ファンにはたまらない一品です。なお今回は、10月31日(金)「桔梗の日」から11月7日(金)の期間で、「桔梗信玄