「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（３日、浜名湖）初日５Ｒは、菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が鮮やかなまくりで白星発進を決めた。「菊地（孝平）さんより自分が前にいたのでビックリした。スタートが正常の文字を見た瞬間に安心しました」とコンマ０７のトップＳに驚いていたが「（チルト０でも）伸び寄りでバランスが取れていい足。反応はありいいエンジン」と４６号機に好感触。安定板装着の影響を全く感じ