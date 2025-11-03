元中日の山本昌氏（60）が、山崎武司氏（56）とともに東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日のドラフト1位・中西聖輝投手（21＝青学大）の単独指名を“奇跡”と喜んだ。山本昌氏は今秋のドラフト会議を振り返り、「中西くんの一本釣りは奇跡ですよ。これだけで100点」と称えた。智辯和歌山―青学大と、各年代で日本一を経験している本格右腕。山本昌氏は「とにかくボールに力があって、いろんな変化球より