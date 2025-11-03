XGが、自身2度目のワールドツアーのタイトルを＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞に決定したことを発表した。＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞は、世界35都市47公演で開催された初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞終幕から1年経らずでの開催となり、初のフルアルバムを発売(2026年1月23日)した直後に迎えるツアーとなる。スケジュールは2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オースト