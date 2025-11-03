蓮華院誕生寺で土俵入りを披露する横綱豊昇龍＝3日、熊本県玉名市大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）で横綱初優勝を目指す豊昇龍は3日、熊本県玉名市の蓮華院誕生寺で太刀持ちに平戸海、露払いに宇良を従えて力強い雲竜型の土俵入りを披露した。初日を見据え「本調子ではないが、間に合うと思う。準備するだけ」と力を込めた。土俵入り後には子どもたちとの稽古で胸を出した。「場所前にいい運動ができた」とリラッ