先週金曜日に突如動いた名古屋の主婦殺害事件。逮捕された69歳の女の供述が徐々に分かってきました。この26年間について「毎日不安だった」と話しているということです。楽しそうに息子を抱く高羽奈美子さん（当時32）。この映像が撮影されたおよそ半年後、刃物で刺され殺害されました。26年前に起きた殺人事件は先週金曜日、急展開します。「被疑者を通常逮捕」警察は高羽さんを殺害した疑いで、名古屋市港区のアルバイト・安福久