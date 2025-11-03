大和警察署（資料写真）大和署は３日、公務執行妨害と器物損壊の疑いで、大和市に住む自称高校２年の少年（１６）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、３日午前９時４０分ごろ、同市中央７丁目の路上で、自身が運転する軽乗用車を後退させて同署の男性巡査部長（４１）と男性巡査長（３８）が乗っていたパトカーに衝突させ、左前部ドアなどを損壊させて公務の執行を妨害した、としている。署によると、少年は「無免許運転で警察車