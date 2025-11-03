映画『国宝』の李相日監督が3日、現在開催中の第38回東京国際映画祭にて黒澤明賞を、クロエ・ジャオ監督と共に受賞。受賞会見に出席した李監督は「身に余る光栄。映画監督として出発して四半世紀が経ちますが、関わっていただいたスタッフ、俳優たちに育てられてきたと思っています」と感謝を口にしていた。【写真】『国宝』の李相日監督が黒澤明賞を受賞黒澤明賞は、東京国際映画祭が、日本が世界に誇る故・黒澤明監督の業績