風速18メートルの中、船首に出現海上保安庁の第八管区海上保安本部は2025年10月28日、大しけの中を航行する巡視船「いわみ」に訪れた動物を公式Xで紹介しました。【画像】これが巡視船に現れた「珍しい訪問者」の正体です第八管区海上保安本部は京都府舞鶴市に本部を置き、1府4県（福井県、京都府、兵庫県北部、鳥取県、島根県）を管轄。海難救助や海上犯罪の取り締まり、外国漁船の違法操業監視、原子力関連施設のテロ警戒な