タレントの東野幸治（58歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「よんチャンTVこだわり“過ぎ”グルメ特別編黒田東野のおもてなし京都旅」（毎日放送）に出演。メッセンジャー・黒田有（55歳）との関係性について語った。黒田が“最高の朝ごはん”を作り、東野をもてなす京都旅をする道中、バラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）など関西ローカルの番組で共演する2人の関係性についての話題に。東野は「黒田