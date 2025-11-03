お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（55歳）が、11月2日に放送されたバラエティ番組「よんチャンTVこだわり“過ぎ”グルメ特別編黒田東野のおもてなし京都旅」（毎日放送）に出演。「黒田の干物」を売り出したいと語った。黒田が“最高の朝ごはん”を作り、東野幸治をもてなすという企画で、黒田はハイパー干物クリエイターの藤間義孝さんの助けを得ながら干物を作ることに。そして「今後も干物を作って、できれば売り出した