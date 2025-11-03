ＮＰＢエンタープライズは３日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に出場予定だったロッテ・種市篤暉投手、阪神・及川雅貴投手、ソフトバンク・牧原大成内野手の辞退と、広島・佐々木泰内野手の追加出場を発表した。種市は腰痛、及川と牧原はコンディション不良のため。佐々木は１０日の広島との練習試合（宮崎）、１５、１６日の韓国戦で合流予定となっている。井端弘和監督が率